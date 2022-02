Vidal: “Daremo la vita per arrivare alla vittoria, per noi, i nostri i tifosi e questo immenso club”

Inter, Arturo Vidal non si da per vinto e chiede ai compagni di credere e provare a rimontare ad Anfield il 2-0 in Champions

Il centrocampista dell‘Inter Arturo Vidal è stato sicuramente una delle tante note positive della partita con il Liverpool che, risultato a parte, ha mostrato veramente una bella partita della squadra di Simone Inzaghi. Il calciatore cileno, nonostante il risultato di 2-0 per la formazione di Jurgen Klopp, non si da per nulla per vinto e con gran fiducia guarda con positività alla gara di ritorno, spronando i suoi compagni a credere nella rimonta. Questo il messaggio sul suo profilo: “Abbiamo perso la prima battaglia, ma sappiamo che mancano ancora 90′ e daremo la vita per arrivare alla vittoria, per noi, i nostri i tifosi e questo immenso club. Forza Inter“. I tifosi nerazzurri, si augurano di vedere lo stesso impegno anche nelle prossime gare antecedenti a quella di ritorno con il Liverpool, sia in campionato già domenica con il Sassuolo, sia in Coppa Italia nella semifinale di andata con il Milan. Se la Champions è un sogno, la seconda stella e la Coppa Italia sono ancora due splendide realtà da raccogliere.