Calciomercato Inter, cambio di rotta del difensore: accordo col Betis

Sfuma uno degli obiettivi dell’Inter per il reparto difensivo della prossima stagione, ha trovato l’accordo in Spagna col Betis Siviglia

Spesso associato all’Inter assieme al nome di Bremer del Torino, che resta l’obiettivo principale per la prossima campagna acquisti, il difensore centrale Luiz Felipe in uscita a parametro zero dalla Lazio pare aver trovato in poco tempo una valida alternativa in casa del Betis Siviglia.

Stando alle ultime informazioni riportate dalla nota testata spagnola ‘Marca’, l’ex conoscenza di Inzaghi non riabbraccerà l’allenatore piacentino quanto piuttosto si sposterà al di là del Mediterraneo dove ad attenderlo ci sarà un contratto dalla durata di quattro anni. Il suo nuovo club lo aveva già adocchiato ed aveva tentato l’assalto nella passata sessione invernale di calciomercato, ma qualche acciacco fisico lo aveva costretto a rimandare ogni contatto. Il Betis, a quanto detto, confida in Luiz Felipe per poter rinforzare il reparto difensivo di una società impegnata su tanti fronti – sia nella Liga che nelle coppe – e crescere ancora sotto il profilo tecnico e tattico come aveva già fatto con la maglia della Lazio. Un calciatore dal valore di 18 milioni di euro, per il quale il direttore generale Antonio Cordón non ha indugiato.