Calciomercato Inter, ritorno di fiamma: operazione (quasi) gratis

Certi amori fanno giri immensi e alla fine ritornano. Potrebbe essere il caso di un calciatore dell’Inter che potrebbe anche salutare in estate tornando in una ex squadra

L’attacco dell’Inter ha vissuto momenti di alti e bassi nel corso di questa stagione. Da Dzeko a Lautaro passando per i troppi problemi fisici di Joaquin Correa e il recuperato Alexis Sanchez. A gennaio inoltre è anche arrivato a completare il reparto il jolly Felipe Caicedo, eppure in questo 2022 i numeri realizzativi dei bomber nerazzurri sono in calo.

L’attaccante che ha dimostrato di essere maggiormente in forma è Alexis Sanchez, il cileno infatti messi alle spalle gli infortuni che lo hanno condizionato l’anno scorso e nei primi mesi di questa stagione, ha messo in luce tutte le sue qualità. Le stesse che potrebbero attirare nuovamente su di lui le mire di una sua vecchia conoscenza.

Calciomercato Inter, il Barcellona osserva di nuovo Sanchez: ritorno ma ad una condizione

Il Barcellona potrebbe puntare nuovamente Sanchez in estate, dove gli accostamenti delle ultime sessioni. Nel caso si tratterebbe di un clamoroso ritorno: lui piace molto a Xavi suo ex compagno proprio ai tempi dell’avventura in Catalogna. I blaugrana hanno avviato infatti un nuovo progetto partito dall’addio di Messi e proseguito con l’arrivo proprio di Xavi in panchina, che ha portato anche ad un poker di acquisti in inverno, uno dei quali un altro ex come Dani Alves.

Sanchez non sarebbe quindi l’unico rientro, e il cileno rappresenterebbe un jolly utile per l’attacco blaugrana che ha bisogno di certezze. Vista però età e ingaggio, il Barça lo vorrebbe gratis. L’Inter, che punta a liberarsi dell’ingaggio di 7 milioni netti di Sanchez, potrebbe chiedere un indennizzo per non darlo proprio a costo zero alla sua ex squadra.