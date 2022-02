Inter-Sassuolo, le probabili formazioni: Dzeko a riposo, Ferrari squalificato

Le probabili formazioni dei due allenatori Inzaghi e Dionisi alla vigilia del match Inter-Sassuolo, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A

A poco più di ventiquattro ore dal fischio di inizio del match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A tra Inter e Sassuolo, i due allenatori Inzaghi e Dionisi sono alle prese con gli allenamenti di rifinitura per stabilire chi tra gli uomini a disposizione comporrà le rispettive formazioni di gioco.

Versante nerazzurro, partendo dal basso, il terzino Dimarco farà ancora le veci dello squalificato Bastoni nel tridente difensivo come centrale di sinistra. Al posto di Brozovic, out anch’egli per una giornata, dovrebbe esserci invece uno tra Vidal e Gagliardini con maggiore propensione per il secondo nel caso in cui si volesse fare del turnover nel turnover, lasciando in panchina il cileno reduce dall’impegno con il Liverpool. In attacco, invece, il centravanti Dzeko sarà quasi sicuramente fuori dai titolari.

Sponda neroverde, la più grande novità riguarda la squalifica per somma di ammonizioni rimediate nel corso del match contro la Roma dal centrale Ferrari che lascerà a Chiriches le redini della linea difensiva. Si prevede che possano invece giocare Traoré, Raspadori e Berardi alle spalle di Scamacca nel caso di impianto tattico improntato sul 4-2-3-1. In alternativa, nel più canonico 4-3-3, l’esterno sinistro ivoriano dovrebbe giocare in qualità di mezz’ala.

I 22 papabili in campo dal primo minuto per Inter-Sassuolo

A seguire i probabili schieramenti iniziali di Inzaghi e Dionisi in vista del match tra Inter e Sassuolo, coi rispettivi calciatori a disposizione in panchina.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Gagliardini, Barella, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, L. Martinez. All.: S. Inzaghi. A disposizione: Radu, Cordaz, Kolarov, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Vidal, Dzeko, Caicedo. Indisponibili: Correa, Gosens, Vecino. Squalificati: Bastoni, Brozovic.

SASSUOLO (4-3-3 o 4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, D. Berardi; Raspadori, Traore, Scamacca. All.: Dionisi. A disposizione: Satalino, Pegolo, Peluso, Ceide, Tressoldi, Kyriakopoulos, Magnanelli, Harroui, Henrique, Oddei, Ciervo, Defrel. Indisponibili: Romagna, Obiang, Toljan, Djuricic. Squalificati: G. Ferrari.