Al ‘Meazza’ l’Inter affronta il Sassuolo di Scamacca e Frattesi, obiettivi per la prossima stagione. Ecco le parole dell’Ad dei neroverdi Giovanni Carnevali

L’Inter punta a tornare alla vittoria in campionato per sorpassare il Milan in testa alla classifica. Avversario al ‘Meazza’ il Sassuolo di Scamacca e Frattesi, obiettivi dei nerazzurri in vista della prossima stagione. Sull’argomento ha risposto l’Ad dei neroverdi Giovanni Carnevali.

“Se sarà all’Inter il futuro di Scamacca e Frattesi? Sicuramente il club nerazzurro è stato il primo a chiedere informazioni su entrambi – la risposta di Carnevali al microfono di ‘Dazn’ – ma ora devono pensare a far bene col Sassuolo, poi vediamo. La strada è ancora lunga”.

La trattativa per il duo Scamacca-Frattesi è già ben impostata, in favore dell’Inter ‘giocano’ anche gli eccellenti rapporti tra Marotta e lo stesso Carnevali: “A fine partita tavolo prenotato con l’Ad interista? Quello lo abbiamo sempre”.