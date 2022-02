DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Sassuolo | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Sassuolo di Dionisi in Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter ospita il Sassuolo in una gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, settimo turno del girone di ritorno, che mette in palio tre punti fondamentali nella corsa scudetto.

Reduci dalla sconfitta con il Liverpool in Champions, i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi vogliono tornare al successo dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime due uscite contro Milan e Napoli. Dall’altra parte i neroverdi di Dionisi sognano il colpaccio in trasferta per raggiungere quanto prima la fatidica quota 40 punti e vivere un finale di stagione tranquillo. All’andata l’Inter si impose 2-1. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Meazza in tempo reale.