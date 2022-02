De Vrij attacca: “E’ inspiegabile, non deve succedere mai più”

By

De Vrij dopo il bruciante ko casalingo col Sassuolo: “Bisogna imparare da questa partita facendo una grande prestazione in casa del Genoa”

“Le sensazioni sono negative”. Seppur a toni bassi, Stefan de Vrij tira delle cannonate all’indirizzo dei suoi compagni per la bruciante sconfitta col Sassuolo e il fallito sorpasso sul Milan in testa al campionato. “Il primo tempo è stato giocato malissimo, l’approccio è stato sbagliato“, ha detto il centrale olandese al microfono di ‘Dazn’.

“Abbiamo subito tante ripartenze… Molto male ed è veramente inspiegabile – ha aggiunto de Vrij – Non si può giocare in questo modo, non deve succedere mai più un approccio così”.

“Dobbiamo avere più equilibrio quando attacchiamo e non sbagliare così tanto in fase di possesso. Ora bisogna imparare da questa partita facendo una grande prestazione in casa del Genoa“, ha concluso il difensore dell’Inter.