Mandorlini: “Milan e Napoli contenderanno lo scudetto all’Inter”

Inter, l’ex difensore Andrea Mandorlini ha voluto dare il suo parere sulla lotta scudetto nel campionato di serie A

L’allenatore ed ex giocatore Andrea Mandorlini, è stato intervistato da Centro Suono Sport per dare la sua opinione sul campionato italiano. Il tecnico, in attesa di un nuovo incarico dopo la sua avventura terminata lo scorso anno con il Padova, ha dato la sua opinione sulla lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni: “È sempre il solito campionato italiano, quest’anno anche più equilibrato al vertice Non si vede un bel calcio, però è molto difficile come campionato. Lo scorso anno ha vinto l’Inter e ha avuto pochi avversari. Quest’anno ha il Milan e il Napoli che contenderanno il primo posto fino alla fine”. Mandorlini ha giocato nell’Inter dalla stagione 1984/85 al 1990/91, vincendo uno scudetto, una Supercoppa italiana e una coppa Uefa, totalizzando 278 presenze e 13 gol. Per quanto riguarda il suo curriculum da allenatore, da segnalare la sua lunga militanza sulla panchina dell’Hellas Verona, dal novembre 2010 fino al dicembre 2015. A parte con lo Spezia, in cui rimase tre anni e con il Padova per una stagione e mezza, tutti gli altri suoi incaricati non hanno mai superato la stagione.