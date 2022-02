Sensi ha saltato l’Empoli per un problema muscolare

Inter, il centrocampista Sensi in prestito alla Sampdoria dopo due buone partite si è già fermato per un problema fisico

Dopo le due buone partite disputate contro Sassuolo e Milan il centrocampista dell’Inter, in prestito alla Sampdoria, è stato costretto a saltare la gara con l’Empoli, che la formazione ligure ha comunque vinto per 2-0 grazie al redivivo Quagliarella autore di entrambe le reti. Secondo le fonti ufficiali, il calciatore ha dovuto dare forfait a causa di una gastroenterite, ma secondo il ‘Secolo XIX’ la motivazione potrebbe essere un’altra. Secondo il quotidiano Sensi avrebbe infatti avuto un problema muscolare, per la precisione un fastidio all’adduttore, alla fine dell’allenamento di giovedì. Nella giornata di venerdì ha infatti saltato la rifinitura e si è recato in una struttura fuori dal capoluogo ligure per gli accertamenti del caso. Secondo il giornale, durante la settimana le sue condizioni verranno verificate quotidianamente, nella speranza che possa tornare disponibile per la sfida di lunedì 28 febbraio in trasferta con l’Atalanta. Sul valore del giocatore non c’è nulla da dire, ma purtroppo è la sua tenuta fisica che lascia molto a desiderare.