Galante: “Contro il Sassuolo è arrivato un incidente di percorso che può capitare”

Inter, l’ex difensore Galante ha voluto dare la sua opinione sull’Inter dopo la sconfitta con il Sassuolo

L’ex difensore Fabio Galante, in nerazzurro dal 1996 al 1999 e vincitore di una Coppa Uefa nella stagione 1997/98, è stato intervistato da Itasportpress.it, per avere un’opinione sull‘Inter e sulla lotta scudetto. Queste le sue prime parole: “Contro il Sassuolo è arrivato un incidente di percorso, che nel lasso di tutte le stagioni può capitare. L’Inter resta la favorita per lo scudetto”. Gli hanno fatto notare che il dirigente Marotta, vorrebbe riuscire a rinnovare i contratti di Handanovic, Brozovic e Perisic e gli hanno chiesto se è d’accordo su queste operazioni e lui ha risposto: “Sì, perché rappresentano lo zoccolo duro dell’Inter. In più Perisic sta facendo una stagione incredibile”. Dopo le note liete, anche la nota stonata: l’attaccante Lautaro Martinez sembra non trovare più la via del gol e in merito Galante ha detto: “Forse aveva un’alchimia particolare con Lukaku, che ora fatica a ricostruire con Dzeko. In ogni caso mi sembra che Inzaghi ci punta”.