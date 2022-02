Il difensore Skriniar desidera prolungare la propria avventura in nerazzurro, in Spagna attendono pazientemente i risvolti

L’Inter si è sinora ben prodigata nel chiudere le trattative di rinnovo contrattuale per tutti quei giocatori reputati essenziali per il progetto del futuro che tanto assilla le menti della dirigenza.

Come Lautaro, Barella, Brozovic (manca solo la firma), anche il centrale di difesa Skriniar dovrebbe aggiungersi presto alla lista. L’importanza che riveste nella rosa di Inzaghi non è mai stata messa in discussione, neppure nelle ultime settimane nonostante il calo di rendimento complessivo delle prestazioni della squadra. È – e si spera resti a lungo – uno dei migliori nel suo ruolo, ma anche uno dei più desiderati dai club di mezza Europa. Motivo per cui l’Inter deve affrettare i tempi senza adagiarsi sugli allori della data di scadenza che riporta giugno 2023.

Calciomercato Inter, il Barcellona su Skriniar a parametro zero

Stando a quanto fatto trapelare da alcune fonti spagnole, il Barcellona vorrebbe mettere le mani su Skriniar nel caso in cui questi non dovesse rinnovare il proprio contratto con l’Inter. Un’eventuale operazione d’acquisto prima del 2023 non potrebbe essere messa in atto per sostanziale carenza di fondi, tant’è che la politica attuale del club catalano si fonda soprattutto sull’ingaggio di calciatori di spessore svincolati. Una fortuna, questa, per l’Inter della quale può fare tesoro per studiare al meglio le proprie mosse. In ogni caso, le volontà del calciatore sono piuttosto ferme: vuole rinnovare ad ogni costo, arrivando a toccare la cifra di 4,5 milioni a stagione fino al 2026.