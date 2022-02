Colpo in attacco: De Laurentiis vuole fregare l’Inter

L’Inter sembra avere ben chiaro il destino del giovane bomber, ma il Napoli ci prova



Le evidenti difficoltà in fase realizzativa dell’attacco dell’Inter fanno scalpitare i tifosi per l’arrivo in nerazzurro del vero rinforzo che possa fornire un carico di nuova costanza già dalla prossima stagione.

L’obiettivo principale resta il giovane centravanti Scamacca di proprietà del Sassuolo, un profilo in forte crescita che potrebbe facilmente prendere il posto di Dzeko, da affiancare a Lautaro sempre che non sia lo stesso numero 10 argentino – che ha sinora deluso ben più del bosniaco – a dover abbandonare i nerazzurri.

Le trattative procedono a tentoni, con il Sassuolo che chiede una cifra compresa tra i 30 ed i 40 milioni di euro da poter compensare, eventualmente, con una contropartita tecnica di scarso spessore economico. L’agente Lucci, così come lo stesso calciatore, hanno tuttavia ben in mente che l’Inter possa essere la migliore strada percorribile al momento e la vogliono perseguire a tutti i costi. In casi simili precedenti, come quelli di Barella e Locatelli, le scelte dei calciatori si sono rivelate spesso decisive. L’ombra di una minaccia incombe, tuttavia, sulla dirigenza nerazzurra ai fini della chiusura dell’affare.

Calciomercato Inter, il Napoli disturba l’Inter per Scamacca

Stando a ‘Calciomercato.it’, anche il Napoli nella persona del patron De Laurentiis vuol provare a prendere Scamacca sebbene non sia affatto in programma la partenza del pupillo Osimhen. Pure il club partenopeo, a quanto pare, intende puntare su profili giovani al termine dell’era di Insigne e – probabilmente – del suo compagno di squadra Mertens.