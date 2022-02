FOTO | Curva Nord ad Appiano: striscioni di appoggio a Lautaro e Handanovic

La Curva Nord si schiera apertamente con club e società. Tutto il sostegno dei tifosi mostrato questa mattina ad Appiano

Complice il momento tutt’altro che semplice che l’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo, questa mattina, a schierarsi apertamente con la società, ci ha pensato la Curva Nord stessa con diversi striscioni a sostegno di tutta la comunità nerazzurra.

Preoccupano e non poco nell’ultimo periodo le tante note dolenti, che vedono il caso di Lautaro Martinez (a secco da ben 12 partite) e Samir Handanovic (apparso anche lui sotto tono sin qui). Non a caso, per ultimo, preoccupa anche il rendimento di Stefan de Vrij. Segnali che hanno fatto scattare più di qualche semplice scintilla dentro ogni tifoso, a maggior ragione della Curva Nord, la quale, nella giornata di oggi, ha deciso di recarsi ad Appiano Gentile per mostrare diversi striscioni, a sostegno dell’intera società ed in particolare nei confronti del capitano nerazzurro e del ‘Toro’ argentino. Gli attuali campioni d’Italia sono reduci dalla pesante sconfitta casalinga rimediata la scorsa domenica per 0-2 contro il Sassuolo. Diventa fondamentale a questo punto interpretare al meglio le prossime gare, a partire già dalla trasferta del ‘Ferraris’ contro il Genoa. Toccherà poi al match d’andata di Coppa Italia contro il Milan di Stefano Pioli il prossimo 1 marzo.