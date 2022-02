Serie A, designato l’arbitro per Genoa-Inter

Comunicato in via ufficiale il nome del direttore di gara che presenzierà la gara di campionato tra Genoa ed Inter

La prossima sfida dell’Inter si svolgerà il prossimo venerdì 25 febbraio sull’insidioso campo del ‘Ferraris’ contro un Genoa alle prese con una delle stagioni più deludenti dal punto di vista del rendimento degli ultimi anni.

Appena qualche ora fa l’Organo Tecnico competente dell’AIA ha diramato le designazioni ufficiali per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, affidando ai nerazzurri il direttore di gara Daniele Chiffi della Sezione di Padova. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Prenna e Vecchi, Colombo quarto uomo. In sala VAR Mazzoleni e Tolfo.

I precedenti di Chiffi con Genoa e Inter

L’arbitro Chiffi ha arbitrato per sei volte le sfide in cui figurava il Genoa, sotto la cui direzione non è mai riuscita ad imporsi sull’avversario: nessuna vittoria, solo due pareggi e quattro sconfitte. Sono state invece dieci le ammonizioni complessive. Fonte Inter, invece, le statistiche si pronunciano all’opposto: i nerazzurri hanno vinto per tre volte e pareggiato due, senza aver rimediato alcuna sconfitta. Sei il numero totale di ammonizioni. Per di più quest’incontro non è il primo nel suo repertorio: già lo scorso 28 febbraio 2021 aveva arbitrario il match di ritorno tra Inter e Genoa, terminato col punteggio di 3-0.