Blessin: “L’Inter ha fame di vittoria, non sarà facile giocarsela contro una squadra del genere”

Le parole del tecnico del Genoa alla vigilia della ventisettesima giornata di campionato contro l’Inter

Due giri d’orologio all’avvio della ventisettesima giornata del campionato di Serie A con un match d’importanza strategica per l’Inter di Simone Inzaghi che affronterà fuori casa allo stadio ‘Ferraris’ il Genoa.

Il tecnico rossoblù si è così espresso nella consueta conferenza stampa della vigilia: “È bello poter giocare contro una grande squadra come l’Inter. Loro hanno fame e voglia di vittoria, hanno perso l’ultima e non sarà facile portare a casa un risultato utile contro una squadra del genere in quella situazione. Le loro qualità stanno nelle grandi individualità, in un possesso palla da far girare la testa. In più difendono alti e pressano molto. Sarà cruciale essere aggressivi per metterli in difficoltà, fare attenzione ad ogni dettaglio. Chiedo ai miei ragazzi di essere coraggiosi senza aver paura di sbagliare”. Un appello, quello di Blessin, rivolto a quegli undici che domani si giocheranno una partita importante ai fini del raggiungimento della salvezza.