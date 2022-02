Le parole del tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, sulle voci di mercato che assegnano Lukaku al ritorno in nerazzurro

Le voci di calciomercato sul possibile ritorno di Lukaku all’Inter prendono sempre più piede sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali ed i siti d’informazione sportiva.

C’è chi lo accosta già ai principali obiettivi sulla lista di Marotta ed Ausilio, chi invece riconosce le evidenti difficoltà che potrebbero sorgere per un’operazione del genere, per via della scarsa salute delle finanze societarie. Un motivo, questo, che aveva di fatto allontanato il gigante belga nel corso della sessione estiva del 2021 prima che venisse prelevato dal Chelsea. Ed è proprio dalle comode poltrone della sala stampa dei ‘Blues’ che il tecnico Tuchel ha così dichiarato: “Non ho letto i titoli dei giornali, mi fido pienamente dei miei calciatori. Non hanno bisogno di distrazioni del genere in un periodo che non riguarda il calciomercato, ma il raggiungimento di obiettivi condivisi. Ci serve il miglior Lukaku, lui è molto tranquillo al momento. Sta bene e resta un giocatore importante, normale che per uno di valore come lui si chiacchieri in giro”.