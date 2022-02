30 milioni e va al Milan: era stato proposto all’Inter

Colpo in difesa per l’estate: un obiettivo che non riguarda solamente l’Inter che almeno un big lo dovrebbe inserire in rosa, ma anche il Milan che potrebbe prendere una vecchia ‘conoscenza’ del mercato nerazzurro

Milan e Inter, insieme al Napoli, non lottano solamente per lo scudetto, ma vivono in totale antitesi anche per ciò che concerne il calciomercato. Spesso infatti i destini delle due compagini meneghine sono accomunati dentro e fuori dal campo tra obiettivi comuni, cambi di maglia da una parte all’altra come quello di Calhanoglu e tanto altro.

Ciò che è certo è che sia l’Inter che il Milan per la prossima estate sono a caccia di un nuovo centrale di difesa giovane ma già affermato, di alto profilo sia per il presente che per il futuro. In particolare i nerazzurri hanno nel mirino Gleison Bremer, che era stato accostato anche ai rossoneri, e che intanto ha rinnovato col Torino dando maggior potere di vendita a Cairo.

Calciomercato Inter, Botman suggestione passata: ora è pronto per il Milan

Prima di Bremer, la scorsa estate, Sven Botman, possente centrale olandese del Lille, fu proposto anche all’Inter oltre che alla Juventus, coi nerazzurri coperti però nel ruolo da Bastoni e Dimarco e comunque non propensi a un investimento di tale portata in difesa in quel determinato momento storico.

L’olandese col tempo si è consolidato ulteriormente con la maglia del club transalpino facendo lievitare anche la propria quotazione e finendo di prepotenza nel mirino del Milan. I rossoneri infatti, che lo hanno trattato già a gennaio, punteranno su di lui, col suo futuro che probabilmente sarà proprio da Maldini e soci. Per Botman il Milan ha già una intesa di massima, per circa 30 milioni di euro.