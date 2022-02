Calciomercato Inter, Darmian alternativa per la fascia di un club rivale

L’esterno destro è diventato un obiettivo secondario di mercato di un club rivale di Serie A, accordo difficile

L’Inter ha ben a mente che privarsi di calciatori non alle prese con il rinnovo di contratto potrebbe essere una mossa rischiosa, da valutare con attenzione per non rompere gli equilibri sinora raggiunti anche in vista della prossima stagione.

Sulla fascia destra l’avvento di Dumfries è stato un crescendo di buone prestazioni, ma la sua presenza non è ancora sufficiente a garantire una copertura completa ed esclusiva della fascia destra di competenza del campo. Pertanto, qualcuno dall’esperienza di Darmian è ritenuto ancora un elemento di discreta importanza negli schemi di Inzaghi anche per via della sua estrema duttilità, a patto di nuove soluzioni di mercato che potrebbero saltar fuori da qui ai prossimi mesi. Motivo per cui è estremamente difficile che un calciatore come lui possa essere inserito in trattative di mercato, tanto più per favorire il rafforzamento di club rivali come la Roma.

Calciomercato, Roma su Darmian come alternativa a Dalot

Stando a quanto riportato dai colleghi di ‘AsRomalive.it‘, Darmian è diventato l’alternativa secondaria di Diogo Dalot del Manchester United – apprezzato da tempo dai giallorossi – per coprire le corsie esterne degli impianti tattici di Mourinho. Si attendono eventuali sviluppi sulla vicenda che resta, in ogni caso, di difficile compimento.