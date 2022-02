Milan-Inter, Pioli sicuro: “Nessun favorito. Il derby è il derby”

Le parole di Stefano Pioli rilasciate in conferenza stampa alla vigilia del derby d’andata di Coppa Italia fra Milan e Inter

Intervenuto nella propria conferenza stampa di rito, Stefano Pioli ha sciolto diversi nodi facendo riferimento alla gara d’andata di Coppa Italia, che si disputerà nella giornata di domani fra Milan e Inter allo stadio ‘Meazza’.

Tanti i temi affrontati da Stefano Pioli nel corso di questa sua lunga intervista, a partire dal fatto che nella gara di domani il Milan dovrà fare a meno di Sandro Tonali poichè squalificato. L’ormai ex tecnico nerazzurro ha esordito così: “Chi il favorito tra noi e l‘Inter? Nessuna delle due. Il derby è pur sempre il derby. C’è da ammettere che si tratta soltanto del primo round, ma stiamo preparando da tempo questa gara e resto convinto del fatto che iniziare bene sarebbe già un gran bel passo in avanti”. Queste le prime dichiarazioni da parte del tecnico parmigiano, il quale non ha avuto dubbi sul complicato periodo che i suoi stanno affrontando e ha poi così concluso: “Chiaro che ora come ora non siamo brillantissimi, ma non siamo i soli ad affrontare un momento particolare. Essere al vertice da un anno e mezzo significa che siamo tornati una squadra competitiva. Dobbiamo essere un’po’ più aggressivi. Siamo cresciuti tanto”.

Coppa Italia, designato l’arbitro di Milan-Inter: dirigerà Mariani

A Maurizio Mariani l’arduo ed entusiasmante compito di condurre una gara così sentita. Sara lui a dirigere il derby d’andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter. Il direttore di gara della sezione di Aprilia ha già diretto numerose gare sia per quanto riguarda i nerazzurri che i rossoneri. A coadiuvarlo ci saranno Meli e Alassio. Massimi designato come IV uomo, mentre al var ci sarà Irrati.