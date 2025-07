Il dopo Sommer è scritto: 30 milioni sul piatto per il grande colpo

La prossima stagione sarà l’ultima per Yann Sommer all’Inter. I nerazzurri hanno già individuato il possibile sostituto

Sono quasi passati due anni ormai dal 7 agosto 2023, giorno in cui Yann Sommer è diventato il nuovo portiere dell’Inter in sostituzione di André Onana, acquistato dal Manchester United per 52 milioni di euro.

Un doppio trasferimento che ha rappresentato una vera e propria sliding doors nella carriera dei due portieri. Sommer è stato protagonista della vittoria dello Scudetto della seconda stella e sempre titolare con Inzaghi. Onana, invece, ha vissuto un biennio da incubo con i Red Devils con errori spesso grossolani a macchiarne il rendimento, peraltro in due stagioni avare di soddisfazioni per lo United.

Onana e Sommer di cui si è scritto anche in ottica mercato nei giorni scorsi. Il Manchester vuole sostituire l’estremo difensore camerunense con Emiliano “Dibu” Martinez dell’Aston Villa. Sommer, invece, è stato accostato (anche lui) al Galatasaray che cerca un sostituto di Muslera. Una situazione da tenere d’occhio quella del portiere svizzero che, con un solo anno di contratto con l’Inter, potrebbe essere tentato da offerte di altri club per prolungare ulteriormente la carriera.

Sommer, sarà addio all’Inter: ecco chi potrebbe sostituirlo

Cessione in estate o meno, la stagione 2025-2026 sarà l’ultima di Sommer con l’Inter. Il prossimo 17 dicembre, il numero uno nerazzurro compirà 37 anni e sembra davvero difficile anche ipotizzare un suo rinnovo. L’Inter ha già il sostituto di Sommer in casa ovvero Josep Martinez che ha dato garanzia di affidabilità e sicurezza tra i pali nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa per sostituire il collega infortunato tra febbraio e marzo.

Non è affatto da escludere, tuttavia, che l’Inter possa effettuare un investimento corposo per il futuro portiere. I nerazzurri non hanno ancora abbandonato la possibilità di arrivare a Donnarumma, ancora in attesa di rinnovo con il PSG. L’elevato ingaggio del portiere della Nazionale rappresenta, tuttavia, un approdo quasi insormontabile al suo approdo all’Inter.

Ecco perché i nerazzurri potrebbe virare su un profilo perfettamente in linea con i parametri di investimento di OakTree ovvero Marco Carnesecchi dell’Atalanta. La sua valutazione è elevata (almeno 30 milioni di euro) e il club bergamasco non ha alcuna esigenza di venderlo. Inevitabilmente però una proposta convincente dell’Inter potrebbe stravolgere la situazione. Inter che può tentare Carnesecchi anche con una proposta di ingaggio allettante visto che attualmente il portiere percepisce meno di un milione all’Atalanta.

Dovesse arrivare Carnesecchi o un altro portiere di valore simile al posto di Sommer, inevitabilmente non ci sarà spazio per Martinez che potrebbe essere ceduto anche per finanziare un nuovo arrivo tra i pali. Per ora, lo spagnolo resterà all’Inter da vice di Sommer a meno che Chivu non voglia concedergli più spazio rispetto al poco che ha avuto con Inzaghi.