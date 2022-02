Kessie: proposta di contratto importante dal Barcellona

Inter, il centrocampista del Milan Kessie ha ricevuto un’offerta importante dal Barcellona che ha beffato anche Marotta

Questa volta a Marotta potrebbe non riuscire il colpo, come accaduto la scorsa estate per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista Frank Kessie, ha ricevuto un’offerta molto importante dal Barcellona, che è pronto a fargli un contratto da 6,5 milioni di euro all’anno. Il Milan, nonostante in queste ultime settimane abbia incontrato spesso l’agente del calciatore, non era ancora riuscito a trovare l’accordo per il rinnovo e adesso è stato anche informato della proposta del club spagnolo. Probabilmente, i prossimi saranno giorni molto importanti per capire le intenzioni del centrocampista e soprattutto del club rossonero, che di fronte ad una proposta così alta dovrà decidere se provare almeno a pareggiarla per convincere l’ex Atalanta a rimanere, oppure rassegnarsi, come già è successo con Donnarmma e Calhanoglu e perdere il calciatore a parametro zero e iniziare a pensare ad un possibile sostituto. Naturalmente anche i dirigenti nerazzurri potrebbero pensare di offrire un contratto più alto al calciatore.