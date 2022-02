Onana: “Penso di aver fatto un ottimo lavoro e che il mio tempo all’Ajax sia finito”

Inter, il portiere Onana in un’intervista ha fatto chiaramente capire che dalla prossima stagione non giocherà più nell’Ajax

Domenica scorsa l’Ajax capolista del campionato olandese, ha perso in casa dei Go Ahead Eagles per 2-1 e adesso il Psv che ha vinto con lo stesso risultato in casa dello Sparta Rotterdam si è portato a soli 2 punti dagli eterni rivali. Il portiere André Onana ha voluto dare la sa opinione sulla situazione sua e del club ai microfoni dell’emittente olandese NOS. Queste le sue parole: “Ho fatto del mio meglio per questo club, quindi penso che fosse importante per me cercare una nuova sfida. Penso che sia mio diritto firmare il contratto o non firmare il contratto. Alla fine, la vita è fare delle scelte. Penso di aver fatto un ottimo lavoro per questo club già da tanti anni e penso che il mio tempo all’Ajax sia finito“. Ormai è cosa concreta il passaggio del portiere all’Inter dalla prossima stagione, ma visto che fino a giugno deve giocare nell’Eredivisie, magari certe dichiarazioni potrebbero non piacere a dirigenza e tifosi della squadra biancorossa.