Serie A: la Lega rende noti gli orari e le date di Torino-Inter e Inter-Fiorentina

Inter, decisi date e orari delle gare della 29° e 30° giornata del campionato di serie A contro Torino e Fiorentina

In attesa di conoscere quando e se eventualmente verrà recuperata la gara della 20esima giornata tra Bologna e Inter, la Lega di serie A ha reso noti gli orari delle gare valide per la 29° e 30° giornata di campionato. L’Inter giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino contro la squadra di Juric domenica 13 marzo alle ore 20.45, la gara valida per la 29° giornata, mentre sarà di scena allo stadio Giuseppe Meazza alle ore 18 del sabato 19 marzo contro la Fiorentina per la 30° giornata. Domani sera alle ore 21, sempre nello stadio milanese, scenderanno in campo le due formazioni meneghine per la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. La squadra di Simone Inzaghi, avrà un’altra partita infrasettimanale martedì 8 marzo in Champions League allo stadio Anfield Road di Liverpool contro la formazione di Jurgen Klopp. Dopo questo ennesimo tour de force, la squadra di Simone Inzaghi non avrà più impegni infrasettimanali fino ad aprile.