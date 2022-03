‘Addio’ Inter | Dalla Spagna: “Ha già svolto le visite mediche”

By

L’Inter viene scavalcata, come prevedibile, dal Barcellona di Xavi per il difensore centrale in uscita dal Chelsea

In Spagna ne sono praticamente convinti, a tal punto che sono trapelati interessanti dettagli sull’esito della trattativa da più fronti. Il Barcellona avrebbe ritentato l’assalto al difensore danese Andreas Christensen, in uscita dal club londinese del Chelsea, con esito positivo dopo aver tentato invano di arruolarlo nel corso delle passate sessioni di calciomercato.

Un passo, questo, che azzera ogni possibilità dell’Inter di poter mettere le mani sul centrale di cui avrebbe disperatamente bisogno a partire dalla prossima stagione, vista la dubbia permanenza di de Vrij. Stando a quanto riportato da ‘sport.es’, le parti avrebbero già trovato l’accordo per le prossime quattro annate. A conferma di ciò, il giornalista spagnolo Eduardo Inda ha rivelato a ‘El Chiringuito’ una notizia-bomba: il calciatore avrebbe svolto, in segreto agli occhi del mondo, le visite mediche di rito nel corso della giornata di ieri. Un regalo di grande valore per la corte di Xavi, il tecnico ex-calciatore con cui il Barcellona sta vivendo un momento di grande rinascita.

Calciomercato Inter, Christensen depennato dalla lista

Il difensore centrale Christensen può dunque essere cancellato dalla lista degli obiettivi dell’Inter per il calciomercato della prossima estate. Resta invece molto forte il nome di Bremer del Torino, indiziato numero uno.