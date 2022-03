DIRETTA Coppa Italia LIVE, derby Milan-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

By

L’Inter di Inzaghi affronta il Milan di Pioli nel derby di Coppa Italia. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter affronta il Milan nella gara di andata valida per le semifinali di Coppa Italia in un derby della Madonnina molto delicato visto il momento delle due squadre in campionato.

Da un lato i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato l’Empoli agli ottavi di finale e la Roma ai quarti. Dall’altro i rossoneri dell’ex Pioli sono arrivati a questa sfida dopo aver avuto la meglio sul Genoa e sulla Lazio nei turni precedenti. In Serie A il primo round finì in parità, mentre il secondo se l’è aggiudicato il Milan. Il ritorno è previsto il prossimo 20 aprile. Interlive.it vi offre il derby dello stadio Meazza in tempo reale.