Formazioni UFFICIALI derby Milan-Inter: Inzaghi rilancia Skriniar e Lautaro

Da Lautaro e Perisic a Krunic e Giroud, le formazioni ufficiali del derby Milan-Inter valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia

Sono ufficiali le formazioni del derby Milan-Inter valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia.

Inzaghi non smentisce le indiscrezioni della vigilia: in difesa torna Skriniar e davanti Lautaro in tandem con Edin Dzeko. Sponda rossonera è confermata la presenza di Krunic sulla trequarti, con Saelemaekers (non Messias) e Leao ai lati: Giroud unica punta.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-INTER

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All.: Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi

ARBITRO: Mariani di Aprilia