Altra tegola per Sensi, risentimento e sostituzione per precauzione

Il centrocampista nerazzurro in prestito alla Sampdoria ha accusato un altro colpo fisico nel corso del match contro l’Atalanta

La Sampdoria è uscita sconfitta dalla durissima prova d’orgoglio fuori casa contro l’Atalanta di Gasperini, sorpresa delle ultime annate soprattutto in Europa. Ad aver preoccupato il tecnico Giampaolo sono state, al di là della prestazione, le preventive sostituzioni a gara in corso di Quagliarella ed il centrocampista Sensi.

Il calciatore di proprietà nerazzurra, nello specifico, avrebbe accusato un risentimento muscolare, l’ennesimo della sua carriera. Un rapporto difficile, quello con il proprio fisico, che lo ha fermato troppe volte lasciandogli sfuggire di mano le grandi occasioni di una vita. Eppure lui non molla, tiene duro e prosegue per la sua strada con determinazione. Inzaghi lo riteneva un elemento prezioso, ma non una garanzia – non ancora, quantomeno – per il proprio gioco. Chissà che in futuro non possa tornare all’Inter con la consapevolezza di esser maturato sotto ogni aspetto che ad un atleta professionista compete.