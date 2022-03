Sorrentino: “All’Inter di Inzaghi manca il Lukaku dell’anno scorso”

Inter, secondo l’ex portiere Stefano Sorrentino il problema del gol che ha la squadra di Simone Inzaghi sta nella mancanza di un attaccante di peso

A prescindere dagli avversari affrontati, visto che a parte Venezia e Genoa, la squadra di Simone Inzaghi negli ultimi due mesi ha giocato con Lazio, Atalanta, Napoli, Milan in campionato e Juventus e Liverpool nella Supercoppa italiana e nell’andata degli ottavi di Champions League, non propriamente avversari abbordabili, secondo l’ex portiere Stefano Sorrentino il problema della mancanza di reti segnate è dovuto ad un semplice motivo. L’ex estremo difensore, è convinto che le difficoltà della squadra nerazzurra siano dovute alla mancanza di un peso massimo in attacco come era Romelu Lukaku. Ecco le sue opinioni in merito, per dare maggior forza e avvalorare la sua ipotesi durante il suo intervento mentre era ospite nella trasmissione ‘Tiki Taka’: “All’Inter di Inzaghi manca il Lukaku dell’anno scorso. Succedeva anche nella passata stagione di vedere partite anonime dei nerazzurri, poi buttavano palla davanti al belga che in qualche modo la risolveva“.