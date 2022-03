Venticinque milioni: l’Inter compra quello di cui ha bisogno

In arrivo l’imminente colpo a centrocampo per la prossima sessione di calciomercato estiva

Ha bisogno di rinforzarsi l’Inter e di render ancora più competitiva la rosa di quanto non lo sa già. Preso atto di ciò, i nerazzurri ora puntano a chiudere definitivamente il colpo a centrocampo in chiave mercato per la prossima stagione.

I migliori successi passano anche e soprattutto fuori dal campo e questo la dirigenza interista lo sa bene. Non a caso, la squadra presieduta da Steven Zhang è a caccia del grande innesto a centrocampo, poichè restano tanti i punti interrogativi ai quali Marotta e i suoi devono porsi difronte. Apparso giù di forma sul piano fisico da un’po’ di tempo a questa parte, Nicolò Barella (così come molti suoi compagni) sembra essere arrivato allo stremo delle forze e proprio per questo motivo, Simone Inzaghi chiede a gran voce una valida alternativa. Non convince per l’appunto Arturo Vidal, il quale è partito bene a inizio stagione; calando di fatto nei match successivi. Il cileno può essere uno dei primi a dire addio a fine stagione, ma l’Inter è serena sotto questo punto di vista, in quanto l’alternativa al centrocampista Cagliari è stata trovata da tempo e si chiama Frattesi.

Calciomercato Inter, Frattesi più di un semplice obiettivo: può arrivare a giugno

L’Inter non ha dubbi e vede meglio sia Davide Frattesi che Gianluca Scamacca con un futuro a tinte nerazzurre, piuttosto che neroverdi. Non a caso, la dirigenza interista è avanti da tempo nei discorsi col Sassuolo per i due calciatori e salvo clamorosi colpi di scena arriveranno entrambi (probabilmente a giugno). Tralasciando il centravanti nativo di Roma, la valutazione del centrocampista classe 1999 si aggira intorno ai 25 milioni di euro e chiaramente Marotta & co puntano a chiudere il suo acquisto quanto prima.