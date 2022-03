Inter a caccia di talenti, spunta il giovane danese del Lecce

Un nome nuovo nella lista degli obiettivi dell’Inter per il centrocampo del futuro, da un anno tra le file del club salentino

L’Inter non risparmia energie neppure al di fuori del manto erboso, restando sempre all’erta sui profili che potrebbero rimpolpare la rosa a partire dalla prossima stagione sia come ‘materia prima’ da poter sfruttare nell’immediato che come investimento per il futuro.

Ed è proprio di Generazione Z che si parla anche nel caso di Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce classe ’99. Cresciuto nelle giovanili del Copenaghen, ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico con la maglia dell’Admira Wack, club militante nel massimo campionato austriaco. Dopo una permanenza di due anni e mezzo, il calciatore è stato prelevato un migliaio di chilometri più a sud dal Lecce con cui, dal gennaio 2021, ha collezionato una buona dose di consensi.

Calciomercato, l’Inter ha gli occhi su Hjulmand

Le qualità di Hjulmand ricordano vagamente quelle di Brozovic e Barella, a seconda della posizione che ricopre lungo la linea di sua competenza. Può dunque risultare versatile sia come mediano che mezzala. Un buon innesto per Inzaghi da poter sfruttare nel turnover a seguito della quasi scontata partenza di Vecino.