Calciomercato, raddoppio Inter: 50 milioni per la coppia in Serie A

Già trovato l’accordo con un calciatore, ora si punta al suo compagno di squadra. Entrambi valutati 25-30 milioni

Il double scudetto più Coppa Italia conquistato dall’Inter potrebbe aver chiuso un ciclo iniziato da Conte, proseguito da Inzaghi e concluso da Chivu. A fine partita, ieri, il presidente Marotta ha detto che non vuole smantellare la squadra, ma poi ha aggiunto che in tanti saluteranno causa carta di identità. L’idea è quello di aprire subito un altro ciclo vincente e a tal proposito è già al lavoro col Ds Ausilio sul mercato.

Uno dei reparti che ha più bisogno di interventi è la difesa. Sicuramente andrà via Acerbi da svincolato, così come Darmian e forse anche De Vrij. Inoltre va monitorata la situazione legata a Bastoni, sempre corteggiato dal Barcellona. Nei giorni scorsi si era parlato di una bozza di accordo con Muharemovic del Sassuolo, anche se l’affare non è ancora chiuso. In ogni caso non basterebbe il bosniaco.

Per questo ieri è emersa la notizia che sarebbe stato raggiunta un’intesa anche con Oumar Solet in quel ruolo. Ma c’è di più: secondo il sito Own Goal Nigeria, i nerazzurri avrebbero chiesto all’Udinese anche il portiere africano Maduka Okoye. Entrambi i calciatori vengono valutati tra i 25 e i 30 milioni: l’Inter punta ad avere la coppia spendendo al massimo 50 milioni di euro.