Nico Paz pista difficile: “Inter, prendi lui! E su Dybala…”

Nerazzurri a caccia di un fantasista: complicato l’affare con Como e Real Madrid, fatto il nome di un top player da 80 milioni

“Godiamoci questi trofei”. Lo ha detto Cristian Chivu dopo aver vinto la Coppa Italia che arriva a dieci giorni di distanza dalla conquista dello scudetto. Ma quando sei all’Inter ti viene chiesto sempre di più e se questa stagione non poteva andare meglio a livello nazionale, c’è da migliorare il percorso in Champions League. La speranza è che una mano possa arrivare dal mercato: primo obiettivo Nico Paz.

Il fantasista argentino del Como sembra il profilo ideale per far fare il salto di qualità all’Inter. Ma l’intreccio con il Real Madrid rende la pista molto complicata. “Nico Paz è il nome sulla bocca di tutti, ma potrebbe essere difficile arrivare a lui – dice Paolo Condò a Sky Sport – Faccio un altro nome: Phil Foden che ha poco spazio al Manchester City, forse per problemi extra campo. Ma con un’offerta seria potrebbe dire sì all’Italia“.

Il problema è che il suo cartellino viene valutato almeno 80 milioni di euro. Sul fatto che giochi poco, poi, va detto che Foden ha già collezionato 48 presenze con i Citizens in questa stagione. Anche se Guardiola lo ha tenuto in panchina nel doppio confronto dei playoff Champions col Real Madrid e nella finale di Coppa di Lega con l’Arsenal. “Dybala? No, lui non garantisce niente per i prossimi anni” sentenzia infine Condò.