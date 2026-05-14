Chivu, futuro lontano dall’Inter? Frase che nasconde l’ambizione

di

Il presidente Marotta ha già confermato il tecnico rumeno per la prossima stagione. Dubbi sul futuro a lungo termine

Meno di un anno fa c’era chi criticava la scelta di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. Oggi, uno scudetto e una Coppa Italia dopo, in tanti vorrebbero che diventasse il Ferguson dei nerazzurri. Intanto dopo averlo confermato a parole, il presidente Beppe Marotta è pronto a offrirgli il rinnovo del contratto con adeguamento dell’ingaggio. Più soldi ma soprattutto più voce in capitolo sul mercato.

Inter, Chivu e il futuro a breve termine
Chivu e il futuro a breve termine (foto Ansa) – Interilve.it

Dopo la vittoria contro la Lazio, il tecnico rumeno ha dribblato la domanda sul suo futuro: “Nel calcio si pianifica sempre a breve termine, perché tutti dipendiamo dai risultati. Quando le cose vanno bene è un conto, quando vanno male si è in discussione“. Non si tratta di semplici parole di circostanza. Chivu non dimentica le critiche di inizio stagione e nemmeno i complimentini di questo finale. All’Inter se non vinci è fallimento, se vinci hai fatto il tuo. Altrove sono pronti a festeggiare il quarto posto.

In questa annata Chivu ha fatto più lo psicologo che l’allenatore, la prossima vuole dimostrare il suo valore soprattutto in Champions League. Ma il rumeno è ambizioso e alla guida di un club di Serie A non è facile fare strada in Europa. Per entrare nel gotha degli allenatori mondiali c’è bisogno di andare altrove: Psg, Bayern Monaco, Real Madrid o Premier League. Ma meglio pensare al breve termine: oggi se lo gode l’Inter.