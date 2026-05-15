Inter, blitz della Guardia di Finanza: scattano i sequestri

Le indagini del Procuratore della Repubblica hanno evidenziato reati gravi dopo lo scudetto dei nerazzurri

Si avvicina il momento della festa, che sarà doppia. L’Inter ha vinto il suo 21esimo scudetto, con la coppa che verrà consegnata al capitano Lautaro Martinez dopo la partita di domenica in casa contro il Verona. Dopo il match di San Siro ci sarà il giro della squadra e di mister Chivu a pullman scoperto per le vie di Milano, in cui verrà esibito anche il trofeo della Coppa Italia.

Mentre è stato reso noto il percorso che porterà fino a Piazza Duomo, si registra un brutto episodio legato proprio al tricolore dell’Inter. A seguito di indagini fatte soprattutto sul web dalla Procura della Repubblica, infatti, c’è stato un blitz del Comando della Guardia di Finanza di Palermo in uno stabilimento di Termini Imerese. Sono stati sequestrati gadget contraffatti legati allo scudetto numero 21 dei nerazzurri.

Durante la perquisizione sono state rinvenute magliette, altri capi di abbigliamento, bandiere, accessori e altri articoli celebrativi non originali che portavano il logo del Football Club Internazionale. I militari hanno posto sotto sequestro i locali, la merce ed i macchinari necessari per realizzarli. Inoltre sono stati oscurati i siti e i social network utilizzati per pubblicizzare e vendere la mercanzia contraffatta.