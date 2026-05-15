Inter, 150 milioni sul mercato: ecco chi verrà acquistato

Il fondo Oaktree pronto a stanziare 40-50 milioni di euro, il resto arriverà dalle cessioni. Un big può partire

Dopo aver dominato in questa stagione in Italia, l’Inter vuole tornare a primeggiare anche in Europa. Per farlo ci sarà bisogno di fare qualche acquisto importante in ogni reparto, in una sessione estiva di calciomercato che, necessariamente, vedrà i protagonisti nerazzurri. Perché tra svincolati e giocatori fuori dal progetto, in tanti lasceranno Appiano Gentile. A tal fine, secondo la Gazzetta dello Sport, il budget sarà di 150 milioni.

Ma attenzione, il fondo Oaktree è disposto a stanziare fino a 50 milioni di euro, gli altri dovranno arrivare dalle cessioni. Tra i principali indiziati ci sono Frattesi e Luis Henrique, valutati 25 milioni a testa, lo stesso può valere per Carlos Augusto e Diouf. Ma non si esclude nemmeno una cessione top: ad oggi più facile che sia Bastoni a partire rispetto a Thuram. Come spenderanno i soldi i nerazzurri?

In difesa possibile doppio colpo da 50 milioni: Muharemovic più Solet, a prescindere da Bastoni. A centrocampo vanno spesi 23 milioni per riportare all’Inter Aleksandar Stankovic dal Club Brugge e se Josep Martinez verrà promosso titolare, magari anche il fratello Filip a fare il vice. Così si risparmierebbe per il grande colpo Nico Paz, che non costa meno di 50 milioni. Ne rimarrebbero una ventina per completare la rosa con qualche panchinaro.