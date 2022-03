Formazioni UFFICIALI Inter-Salernitana: Perisic nemmeno in panchina

Da Lautaro a Dragusin, le formazioni ufficiali del match fra Inter e Salernitana valevole per la 28esima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni del match Inter-Salernitana di scena fra circa un’ora allo stadio ‘Meazza’ e valevole per la 28esima giornata di Serie A.

Inzaghi smentisce tutti quelli che alla vigilia avevano parlato di turnover, rimandato evidentemente a Liverpool. Alla fine rispetto al derby di martedì ne cambia soltanto uno: Ivan Perisic, sostituito da Darmian. Il croato non sarà nemmeno in panchina “a causa – come informa la società nerazzurra – di un lieve affaticamento muscolare”. In attacco sempre loro due, Edin Dzeko e Lautaro Martinez che in campionato l’ultimo gol lo ha realizzato proprio ai granata. Che andranno in campo con un 4-4-2 coperto: Verdi ‘finto’ esterno, davanti Mousset e Djuric.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-SALERNITANA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lautaro, Dzeko. All.: S.Inzaghi

SALERNITANA (4-4-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Kastanos, Coulibaly, Radovanovic, Verdi; Mousset, Djuric. All.: Nicola

ARBITRO: Marinelli di Tivoli