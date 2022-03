Bergomi: “Barella per me è stato il migliore in campo, anche al di là dei due assist”

Inter, Giuseppe Bergomi esalta la prestazione di Nicolò Barella contro la Salernitana e i suoi due assist per Lautaro

L’Inter torna a vincere in campionato e, come è nel suo stile di squadra pazza, lo fa in maniera esagerata bissando il 5-0 della gara di andata allo stadio Arechi e, anche al Meazza, rifila alla Salernitana il medesimo risultato grazie alla tripletta di Lautaro Martinez e alla doppietta di Edin Dzeko. In merito a questa partita, l’ex giocatore Giuseppe Bergomi ha voluto dare il suo parere dagli studi di Sky Sport. Queste le sue prime dichiarazioni: “Era importante per l’Inter vincere, non era scontato. È andata bene e i gol sono arrivati dagli attaccanti. La Salernitana ha sicuramente agevolato il compito dei nerazzurri”. Gli hanno domandato un’opinione sulla tripletta di Lautaro Martinez e lui ha spiegato: “Pronti via prende una traversa, poi l’assist di Barella è meraviglioso e lo porta al primo gol. Barella per me è stato il migliore in campo, anche al di là dei due assist“.