Lautaro rinasce, ma il mercato può portarlo via | Erede ‘in saldo’

Dalla Spagna potrebbe arrivare una ghiotta occasione di calciomercato per l’Inter, che si guarda intorno soprattutto qualora dovesse partire Lautaro Martinez

Per ragioni di cassa e bilancio, prossimo calciomercato estivo l’Inter potrebbe essere nuovamente ‘obbligata’ a privarsi di almeno uno dei suoi big. L’indiziato numero uno rimane sempre lui, Lautaro Martinez.

Proprio il ‘Toro’ argentino è stato tra i calciatori messi più alla gogna mediatica e dei tifosi nelle scorse settimane: il numero 10 ha visto crollare a picco i propri numeri realizzativi, e più in generale è parso lontano parente dell’attaccante spietato della prima metà di questa stagione dai due volti. Almeno fino a ieri sera contro la Salernitana, tripletta e tutto è diventato uno sbiadito ricordo…

Calciomercato Inter, Asensio è un’occasione: fissato il prezzo per lo spagnolo

Inevitabili si sono dunque riaccese anche le voci sul futuro di Lautaro, fermo restando il corposo rinnovo di contratto dei mesi scorsi. Nel computo di un eventuale lista di calciatori utili a sostituirlo, seppur non proprio con le stesse caratteristiche, c’è anche Marco Asensio. Il fantasista spagnolo del Real Madrid è di fatto una grande occasione di mercato. La scintilla con Ancelotti non è scoccata, e come raccontano in Spagna potrebbe salutare, questo anche in virtù del possibile inserimento di altre forze in quella zona di campo come Mbappe.

Lo stesso Asensio ha il contratto in scadenza nel 2023, e qualora restasse un’altra annata, rischierebbe poi liberarsi a costo zero tra un anno e mezzo. Per evitare questo Florentino Perez potrebbe così provare a cederlo nella prossima sessione offrendolo all’amico Marotta. Può essere un’idea per l’eventuale sostituzione di Lautaro con una valutazione in calo sui 20/25 milioni.