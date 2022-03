Inter, Perisic: cosa filtra a proposito delle sue condizioni in vista del Liverpool

Tutte le ultime in casa Inter a proposito delle condizioni nelle quali si trova Perisic prima del match contro il Liverpool

“Come sta Ivan Perisic?”. In tanti se lo saranno chiesto dopo aver visto la mancata convocazione del croato nella partita di campionato di ieri contro la Salernitana. Inizialmente sembrava tutto un mistero, ma poi sono arrivate le prime rassicurazioni.

Vince e torna a convincere l’Inter di Simone Inzaghi. Gli attuali campioni d’Italia si sono resi protagonisti di un sonoro 5-0 casalingo contro la Salernitana. Unica nota dolente, è il fatto stesso che i nerazzurri abbiano dovuto fare a meno di Ivan Perisic per questa partita. C’era inizialmente preoccupazione, essendo che l’ex Bayern Monaco ha dovuto dare ‘forfait’ per un lieve affaticamento muscolare, ma nelle ore successive le sue condizioni sono state accertate, tant’è che già nella giornata di oggi, il classe 1989 ha lavorato parzialmente in gruppo. Filtra ottimismo in casa Inter e ora l’esterno sinistro resta recuperabile e allo stesso tempo arruolabile per il match contro il Liverpool, valido per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League ad ‘Anfield’.

Inter, parla Farris: “Ecco come sta Perisic. Vi dico tutto”

Le ultime sensazioni che filtrano ad ‘Appiano Gentile’ restano più che positive e ormai non è più un mistero che Ivan Perisic possa tornare nel pieno della condizione per i prossimi match. A parlare in merito alle sue condizioni è stato proprio Massimiliano Farris. L’attuale vice di Simone Inzaghi si è così espresso: “Ivan ha avuto un leggero affaticamento e insieme a lui e allo staff medico abbiamo deciso di non forzare le cose e prendere questa decisione in via precauzionale. Nessuna preoccupazione”.