Liverpool sempre più sul pezzo: Klopp avvisa l'Inter...e non solo

Liverpool protagonista in Premier League e non solo. Manchester City ed Inter sono avvisate

Vince e convince il Liverpool di Jurgen Klopp. Non è un caso perciò che la squadra guidata dall’ex tecnico del Borussia Dortmund si trovi soltanto a -4 dalla vetta avendo battuto il West Ham per 1-0 nella giornata di ieri.

Continua a volare a gonfie vele il Liverpool. La squadra guidata da Jurgen Klopp si è resa protagonista dell’ennesimo successo in stagione e l’ha fatto ancora una volta grazie al gol del solito Sadio Manè (salgono così a quota 12 i sigilli in campionato del senegalese). I ‘Reds’ allargano il proprio bottino in campionato e si portano così a -4 dal Manchester City. Un risultato del quale bisogna tener parecchio conto, essendo che, in programma il prossimo martedì sera, andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale di Liverpool-Inter. Seppur immeritatamente, possiamo dire che il risultato verificatosi all’andata in favore della squadra inglese (2-0 il finale) sia stato troppo severo per la squadra di Inzaghi e chiaramente ora, gli attuali campioni d’Italia hanno voglia di rivalsa. Ma, nonostante ciò, Klopp non ha benchè la minima intenzione di abbassare la guardia e mette di fatti in allerta i nerazzurri.

Liverpool-Inter, Klopp risponde al City e avverte i nerazzurri

Intervenuto nella propria conferenza stampa post gara, a sciogliere più di qualche semplice nodo è stato lo stesso Jurgen Klopp. Il tecnico del Liverpool ha così esordito ai microfoni: “Penso che non avevamo altra scelta che vincere sette gare di fila e lo abbiamo fatto. Ce lo eravamo prefissati. Non si possono vincere soltanto determinate partite nelle quali giochi alla grande. Se vogliamo vincere qualcosa non c’è tempo per poter riposare”. Queste le parole da parte del tecnico ex Borussia Dortmund; dichiarazioni che danno testimonianza di quanto egli stesso ci tenga a far bene e continuare a vincere col proprio club.