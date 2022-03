Kramaric: il croato non rinnova con l’Hoffenheim e le tre big italiane fiutano l’occasione

Inter, Kramaric è in scadenza di contratto con l’Hoffenheim ed è sfida aperta con la Juventus per provare a prenderlo

L’attaccante Andrej Kramaric, è in scadenza di contratto con l’Hoffenheim e naturalmente ha subito suscitato l’interesse delle squadre italiane, sempre a caccia di giocatori a parametro zero e che possano migliorare la rosa. In una giornata che dovrebbe essere focalizzata sulla sfida di campionato tra Napoli e Milan, si trova sempre qualche novità di calciomercato. L’Ansa ha informato del possibile interesse dell’Inter, del Milan e della Juventus sul giocatore, che già negli anni passati è stato spesso accostato a squadre italiane. Il reparto avanzato della squadra di Simone Inzaghi è tornato al gol con la tripletta di Lautaro Martinez e la doppietta di Edin Dzeko, ma vista la probabile partenza di Alexis Sanchez, a meno di una forte riduzione del suo ingaggio, a fine stagione e con l’attaccante argentino sempre molto apprezzato dalle principali big europee, senza contare che Dzeko va verso i 37 anni, un novo attaccante di peso sarebbe importante. Per quanto riguarda i bianconeri, Dusan Vlahovic garantisce una certezza e un punto di riferimento per gli anni a venire, ma il resto dell’attacco in primis Paulo Dybala, il cui rinnovo è ancora in alto mare, Alvaro Morata da eventualmente riscattare dall’Atletico Madrid, senza dimenticare un Moise Kean che non ha avuto, per ora, una stagione positiva, costringono la società piemontese a pensare sin da subito a delle alternative e tenendo conto dell’investimento per l’ex viola, senza enorme dispendio economico. Concludiamo analizzando la situazione della squadra di Stefano Pioli, che dovrà decidere se rinnovare o meno di un altro anno il contratto di Zlatan Ibrahimovic e, con un Olivier Giroud che ha fatto una discreta, per ora, stagione, ma che va verso i 36 anni. Quindi anche per il club rossonero, certe occasioni sono da monitorare con molta attenzione.