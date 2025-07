La grande novità dell’Inter è il possibile colpo dell’estate sul calciomercato: i nerazzurri vogliono Ademola Lookman, i dettagli

L’Inter spinge e vuole raggiungere al più presto un accordo per portare Ademola Lookman a Milano. Sarebbe un colpo improvviso, inaspettato, il grande investimento dell’estate nerazzurra e per molti versi assolutamente inaspettato. In realtà, vi abbiamo già raccontato negli scorsi giorni che la possibilità c’era ed era concreta.

Oggi la bomba mediatica è esplosa e l’Inter vuole accelerare per portare avanti l’operazione. L’Atalanta spara alto, soprattutto per cedere il nigeriano in Italia e a una diretta concorrente. La richiesta è di 55-50 milioni di euro, considerata assolutamente esagerata dall’Inter, visti i rapporti che l’esterno offensivo ha avuto con il club e una sorta di accordo verbale per essere ceduto quest’estate.

E, in effetti, quella voglia di Lookman di cambiare aria – e fare un altro passo in avanti nella sua carriera – non è affatto passata. Il nigeriano, fin dai primi contatti, ha sposato totalmente il progetto dell’Inter. Secondo quanto ci hanno riferito, sarebbe entusiasta e felice di iniziare questa nuova esperienza e dà priorità al trasferimento nella finalista di Champions League.

Le cifre e i dettagli per Lookman all’Inter: occhio a Thuram

Ma torniamo alle cifre. Secondo quanto appurato da Interlive.it, i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto un’offerta già parecchio soddisfacente. Si parla di 40 milioni di euro di parte fissa e qualche bonus, ancora pienamente da decidere nella forma e nella struttura, per scavalcare quel muro.

Ciò significa che non c’è voglia di perdere tempo e si vuole portare avanti l’affare in tempi brevi, senza aspettare che sia il calciatore a forzare la mano per far calare il suo prezzo. C’è già una data nella testa dell’Inter: il 26 luglio, data in cui inizierà il ritiro al completo. Proprio in quell’occasione, la società vorrebbe mettere Lookman a disposizione di Chivu per provare la sua idea di calcio.

L’Atletico Madrid è vivo sul calciatore e non molla la presa – ci risultano contatti anche nelle ultime ore -, ma a differenza dell’Inter non hanno ancora l’accordo con il ragazzo e aspettano di cedere per affondare. I tempi, dunque, saranno fondamentali e la prima offerta ufficiale dei nerazzurri è attesa nelle prossime ore.

E per quanto riguarda le cessioni: in molti hanno ipotizzato che l’addio di Lookman sia legato alla possibile partenza di Marcus Thuram. Ci è stato smentito a chiare lettere che sia così. La società valuterebbe qualsiasi offerta per il francese, se lui volesse andare, ma sarebbe comunque un’operazione a parte e servirebbe un altro sostituto.