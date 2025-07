Dall’Atletico Madrid il ‘sostituto’ di Sommer: pronto un biennale da 10 milioni

Ancora forti pressioni sul mercato nella caccia al portiere, individuato l’eventuale sostituto se dovesse sfumare lo svizzero dell’Inter

Il Galatasaray s’è fatto attendere. Forse troppo, per i gusti di Hakan Calhanoglu. Le parti sembravano molto vicine a raggiungere l’intesa per un accordo storico, fortemente discusso e che ha generato parecchi pareri negativi a seguito di quella scaramuccia interna con il capitano nerazzurro Lautaro Martinez.

Messo da parte il rancore, in verità, visto che alcuna offerta è mai stata presentata al cospetto dell’Inter, l’accostamento del centrocampista turco al Cimbom è stata piuttosto una suggestione affettiva.

Motivo per cui lo stesso presidente Giuseppe Marotta ha mostrato particolare fiducia nel fatto che la posizione dell’ex Milan non sia mai stata davvero in dubbio. Calhanoglu fa ancora parte del progetto Inter e vanta della stima di Cristian Chivu. Ne si aspetta semplicemente il rientro in campo.

Non è ancora chiaro se il Galatasaray fino alla fine deciderà di palesarsi con una proposta convincente, ma certo è che le sue forti pressioni sul mercato hanno toccato persino Yann Sommer.

Il portiere sembra essere una delle principali opzioni in lista della dirigenza turca, volte a ricoprire un ruolo fondamentale in vista della prossima stagione.

L’eventuale cessione dello svizzero avrebbe ripercussioni sulla composizione dell’organico nerazzurro a disposizione di Chivu e farebbe scattare una ricerca matta del sostituto, proprio a ridosso dell’avvio della fase pre-campionato. Ma anche in tal senso l’Inter non sarebbe preoccupata, perché sulla carta non ci sarebbe ancora stato alcun contatto ufficiale.

Se sfuma Sommer ecco Musso, pronto l’assalto del Galatasaray

Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, il Galatasaray sarebbe intenzionato ad effettuare un rilancio sulle promesse economiche destinate a convincere Sommer della bontà del progetto giallorosso, fino a toccare quota 5 milioni stagionali per due anni.

Difficile, però, che l’Inter lo lasci andare tanto facilmente con la finalità di raccogliere soltanto un pugno di milioni in più. Se le cose non dovessero cambiare, l’ex Bayern Monaco dovrebbe dunque permanere fino alla scadenza del suo contratto nel giugno 2026.

Dovesse sfumare definitivamente, il Galatasaray sarebbe allora proiettato all’acquisizione delle prestazioni sportive di Juan Musso, attualmente in forze all’Atletico Madrid.

Il trentunenne portiere argentino, vecchia conoscenza del calcio di Serie A per via dell’esperienza all’Atalanta e spesso accostato anche all’Inter in passato, ha firmato da poco un nuovo contratto coi ‘Colchoneros’ di Diego Simeone fino al 2028, difficile da scardinare ma non impossibile per una realtà – come quella turca – che punta spesso alla strategia del convincimento economico.