Ha firmato oggi pomeriggio il portiere per l’Inter Under 23: si tratta di un ritorno

Prende forma la formazione nerazzurra che parteciperà al prossimo campionato di Serie C, ecco l’ultimo gradito arrivo per mister Vecchi

Manca sempre meno al debutto della neonata Inter Under-23. La prima partita ufficiale dovrebbe ricadere il prossimo 17 agosto in Coppa Italia di Serie C, appena una settimana prima del fischio d’inizio della primissima partita nell’omonimo campionato.

E nell’attesa che vengano sciolte le riserve sulla registrazione della denominazione ufficiale e giunga la conferma dell’ammissione alla terza divisione, la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per comporre l’organico che resterà a disposizione di mister Stefano Vecchi per l’intera durata dell’imminente stagione sportiva.

In tale direzione, Baccin e Andrissi hanno già riportato in squadra alcuni volti noti della formazione Primavera, radunatisi in gruppo nel corso della giornata di ieri per un primo assaggio conoscitivo del calcio professionistico sui campetti della Pinetina di Appiano Gentile.

Riecco dunque Calligaris, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Bovo, Della Mora, Lavelli, Motta, Quieto, Re Cecconi e Spinaccè. Così come anche Topalovic, Venturini, Zamarian e Zanchetta. Vola invece in prestito in Serie B il talento De Pieri, visto all’opera lo scorso anno in Prima Squadra sotto l’ala di Simone Inzaghi.

Sono invece di rientro dai rispettivi prestiti i calciatori Di Maggio, Fontanarosa, Kamate, Raimondi, Sarr, Stabile, Stante e Zuberek.

Melgrati torna all’Inter dopo 13 anni, firma con l’Under-23 in Serie C

Ai tanti Under si sono poi aggiunti gli over Giuseppe Prestia, scuola Palermo e in arrivo dal Cesena, e un altro esperto portiere dal passato a tinte nerazzurre, ovvero Riccardo Melgrati.

Quest’ultimo ha vissuto le ultime stagioni in giro per l’Italia calcando palcoscenici storici come quelli di Cesena, Pro Vercelli, Lecco e Lucchese a cavallo fra Serie C e Serie B, ed ha chiuso l’ultima annata tra le file della SPAL prima dello svincolo ufficiale.

L’Inter non ha dunque perso tempo nel proporgli un nuovo contratto per un gradito ritorno a corte di mister Vecchi, in quella che sarà certamente un’esperienza emozionante dopo circa 13 anni di lontananza da Milano.

Melgrati è stato avvistato quest’oggi negli uffici della sede nerazzurra di Viale della Liberazione per la firma e la sua avventura partirà ufficialmente dalla prossima settimana.

Sfumata invece la pista che portava al promettente Patrick Nuamah, esterno classe 2005, ormai ex Brescia e nuovo arrivo del Sassuolo. Il calciatore è comunque promesso al Catanzaro per un’altra annata in Serie B, stavolta in prestito.