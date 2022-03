Quote Coppa Italia, Juventus favorita, Milan davanti all’Inter, nessuna chance per la Fiorentina

Inter, quote vittoria finale coppa Italia, la Juventus è favorita davanti al Milan e ai nerazzurri mentre per la Fiorentina poche possibilità

Si sono disputate le gare di andata delle semifinali di coppa Italia e, visti i risultati, gli analisti di Olybet hanno dato le quote riguardanti le quattro squadre e le loro possibilità di vittoria finale della competizione. Dopo l’incontro, che ha visto la squadra di Massimiliano Allegri espugnare in zona Cesarini e grazie all’autogol di Venuti lo stadio Franchi di Firenze, sono i bianconeri i favoriti numero 1 per la vittoria della competizione quotati a 2. Nell’altra gara, il derby di Milano disputato in casa dal Milan contro l’Inter e terminato 0-0, è la squadra di Pioli ad essere leggermente favorita, visto che gli specialisti la mettono a 3,25 contro i 3,75 della formazione di Simone Inzaghi. Nessuna chance, secondo i bookmakers, per la formazione toscana la cui vittoria della coppa nazionale è bancata addirittura 15, ma nel calcio mai dare nulla per scontato, anche se andare a vincere a Torino non è sicuramente semplice senza contare che poi, nell’eventuale gara finale, dovrà affrontare una delle due milanesi.