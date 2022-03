Calciomercato Inter, nuovo annuncio sull’addio: “I miei ultimi mesi qui”

Annunciato nuovamente l’addio al termine della stagione. Il suo futuro sarà all’Inter

“E’ sicuro al cento per cento. Sono i miei ultimi mesi qui”. Al microfono di ‘ESPN’ Andre Onana ha nuovamente ribadito, ufficializzato il suo addio all’Ajax al termine di questa stagione: “Sono orgoglioso di quello che ho fatto e felice delle vittorie che abbiamo ottenuto – ha sottolineato il portiere camerunense dopo il successo per 3-2 contro l’RKC Waalwijk – Ringrazio tutti quelli che mi hanno supportato, questi trionfi appartengono anche a loro”.

Onana ha ricevuto e continua a ricevere molte critiche dai tifosi dell’Ajax, prima in Eredivisie, per la sua decisione di andarsene a costo zero: “Alle critiche ci sono abituato e su di esse non posso avere alcun controllo. Le persone possono dire e pensare quello che vogliono, il mio obiettivo è solo quello di aiutare la squadra”.

L’Inter aspetta Onana, l’erede di Handanovic

Come ormai arcinoto Onana giocherà nell’Inter a partire della prossima stagione. Coi nerazzurri ha trovato un accordo (svolgendo già le visite mediche a Milano) sulla base di un contratto quinquennale da circa 3 milioni di euro netti a stagione. E’ stato scelto per l’eredità di Handanovic, il quale – visto che il rinnovo di un altro anno appare pressoché scontato – gli contenderà almeno inizialmente il posto da titolare.