Scaricato dal Psg e offerto all’Inter: tutte le cifre dell’operazione

Psg scontento di questa situazione. Il giocatore viene ora offerto all’Inter ma resta tutto da vedere

Più di qualcosa bolle ultimamente in casa Inter e non a caso, tutte queste situazioni che vengono a crearsi fuori, sono quasi sempre e soltanto in ottica calciomercato, anche se questa volta la trattativa potrebbe non portare alcun frutto.

Tanti i nodi da sciogliere in casa Inter. Uno di questi, resta indubbiamente quello del centrocampo. Non a caso, durante tutto l’arco di questa stagione, sono quasi sempre e soltanto i soliti a scendere in campo in quella zona di campo; non a caso parliamo del trio Brozovic–Calhanoglu–Barella. E ora Inzaghi chiede a gran voce un centrocampista. Il favorito su tutti, resta indubbiamente Davide Frattesi del Sassuolo. Ma, è anche altrettanto chiaro che le piste percorribili restano varie e proprio a proposito di questo, agli attuali campioni d’Italia, è stato proposto direttamente dal Psg un centrocampista che pare non aver ancora entusiasmato del tutto Mauricio Pochettino. Di fatti, il giocatore potrebbe essere proposto a breve alla dirigenza nerazzurra da parte del ds del club parigino Leonardo.

Calciomercato Inter, Wijnaldum al Psg non convince. Leonardo potrebbe arrivare ad offrirlo ai nerazzurri

Tra tutte le varie trattative portate a termine dal Psg la scorsa estate, c’è anche quella che ha visto approdare Georgino Wijnaldum a Parigi. Di lui tutto si può dire, eccetto che la sua avventura nella capitale francese sia stata entusiasmante sin qui. Non a caso, il centrocampista olandese, seppur abbia già raccolto 21 presenze in Ligue 1, non è ancora entrato appieno nei meccanismi del tecnico Pochettino. E ora, sia da parte del club, che del giocatore si è registrato più di qualche semplice malumore e Leonardo potrebbe di fatti arrivare ad offrirlo all’Inter per la prossima stagione. I nerazzurri hanno già provato a fare qualche tentativo in passato, ma ora il club parigino chiede 25 milioni e essendo che il giocatore ha uno stipendio che tocca i 9 milioni, si dubita fortemente che i nerazzurri possano scendere alle richieste de ‘Les Parisiens’ e accettare l’offerta.