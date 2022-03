Dalla Spagna: affare col Barcellona da 20 milioni | Lo vuole Inzaghi

Il tentativo da 20 milioni di euro da parte dell’Inter per poter portare il giocatore in Italia

Nonostante ci sia ancora una lunga stagione da terminare, i nerazzurri si guardano attorno e monitorano più di qualche semplice situazione, anche e soprattutto in ottica mercato. Ed è proprio a proposito di ciò dove questa volta l’Inter può dire veramente la sua.

Già un colpo messo a segno da parte della dirigenza nerazzurra ancor prima che incominci la prossima stagione. Basta questo per far capire tutte le intenzioni del club. Parliamo senz’alcun ombra di dubbio di Andrè Onana (portiere prelevato dall’Ajax che arriverà al termine di questo campionato). Proprio a proposito di questo, i migliori successi calcistici passano anche e soprattutto fuori dal campo e questo Beppe Marotta e i suoi lo sanno bene. Non a caso, in casa Inter si respira già aria di nuovo ed è per questo che iniziano a prendere forma tanti altri progetti. Tante le idee in mente; tanti possono essere gli sviluppi ed è chiaro che il numero dei giocatori tenuti sott’osservazione dal club presieduto da Steven Zhang continua ad aumentare notevolmente. Tant’è che ora, potrebbe arrivare in Italia da un momento all’altro un nuovo giocatore.

Calciomercato Inter, Eric Garcia del Barcellona nel mirino. Può arrivare a giugno

Rivelatosi come una delle più grande delusioni di questo Barcellona, non è affatto escluso che Eric Garcia possa dire addio a fine stagione (seppur abbia una clausola rescissoria fissata intorno ai 400 milioni di euro e un contratto siglato sino al 2026). L’ex difensore del Manchester City è approdato in Spagna a parametro zero la scorsa estate per poter essere il successore di Gerard Piquè, ma ad ora si è rivelato un vero e proprio “bluff” della squadra di Xavi. Per di più, ora che i ‘blaugrana’ trattano per il rinnovo di Araùjo e hanno praticamente chiuso per Christensen, è praticamente certo che il classe 2001 sprofonderà ancor di più in panchina. Dal canto suo, il centrale spagnolo è consapevole di ciò e conta di poter trovare quanto prima una soluzione. Un timido tentativo può essere fatto dall’Inter, in quanto il club spagnolo chiede circa 20 milioni, ma ad ora i nerazzurri sono abbastanza coperti in difesa con i recenti rinnovi di Bastoni e Dimarco ed è anche altrettanto certo che Garcia difficilmente verrebbe in Italia senza l’assoluta certezza di un posto da titolare.