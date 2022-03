Calciomercato Inter, Suarez a zero | Ecco come stanno le cose

Il centravanti uruguaiano è stato accostato all’Inter, nerazzurri fanno chiarezza su quelli che sono i veri obiettivi di mercato

L’ombra del ‘Pistolero’ uruguaiano Luiz Suarez ripiomba sul campionato di Serie A dopo la spiacevole parentesi di un paio d’anni fa, quando la Juventus sembrava ad un passo dall’ingaggiarlo ma degli avvenimenti burocratici lo avrebbero impedito. Oggi, stando a quanto riportato da fonti spagnole, sul centravanti ci sarebbe l’Inter per un assalto a parametro zero.

La notizia avrebbe fatto il giro d’Europa considerata l’importanza del calciatore ed il blasone del club, ma poco di quanto fatto trapelare potrebbe essere realmente d’interesse nerazzurro. L’Inter fa sapere di non essere interessata all’uruguagio. In primis, per quanto detto Suarez sia certamente tra i centravanti più prolifici nella storia del calcio europeo, l’Inter non avrebbe intenzione di infrangere il proprio progetto a lungo termine ingaggiando un altro over-30, straniero, che si andrebbe ad aggiungere a Dzeko e Sanchez. Quest’ultimo, tra l’altro, era – e rimane – una delle figure in uscita soprattutto per una questione anagrafica e costi di mantenimento. A quel punto sarebbe meglio investire su qualcuno più giovane come Dybala che armonizzerebbe meglio con il resto del gruppo o una qualche altra suggestione di mercato del livello di David e Gabriel Jesus.

Calciomercato Inter: no a Suarez, Scamacca la priorità

In secondo luogo, l’Inter avrebbe ben chiaro in mente quali siano le vere priorità per cui muovere le proprie pedine nel corso della futura sessione estiva di calciomercato. L’obiettivo principale per l’attacco resta il giovane Scamacca del Sassuolo, per il quale la trattativa è in stadio avanzato. Quella di Suarez potrebbe dunque restare un’ombra anche a questo giro, un’ipotesi che non verrebbe tramutata in realtà.