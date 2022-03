Vezzali: “Sicuramente ci stiamo avvicinando al 100% della capienza degli stadi”

Inter, il ministro Vezzali è ottimista sulla possibilità di un ritorno al 100% delle capienza degli stadi a partire da fine mese

La bella notizia che presidenti delle squadre di calcio e soprattutto tifosi stavano aspettando da tanto tempo, sembra stia per arrivare e si tratta del ritorno al 100% della capienza negli stadi. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport Valentina Vezzali ha fatto questa dichiarazione durante il ‘Fise Awards’, che è stata ripresa dall’ANSA. Queste le sue dichiarazioni: “Sicuramente ci stiamo avvicinando al 100% grazie anche al cessare dello stato di emergenza il 31 marzo”. Aumentano quindi le probabilità, che per la gara di spareggio per i prossimi mondiali in Qatar della Nazionale italiana contro la Macedonia del Nord, si possa avere tutto lo stadio gremito. In merito a questa ipotesi ha infatti detto: “In quest’ottica la partita dell’Italia potrà avere la capienza totale per Italia-Macedonia del Nord“. Naturalmente, il ritorno alla normalità permetterà nuovamente a tutti i tifosi di tornare allo stadio, ma soprattutto alle società calcistiche italiane di incrementare il fatturato che con la pandemia ne ha risentito parecchio.